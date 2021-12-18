Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Sona Erdi

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısının 4. oturumu Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında yapıldı. Meclis, Araştırma ve İnceleme Komisyon raporları ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesiyle son buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısının 4. oturumu Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı 4. Toplantısı Araştırma ve İnceleme Komisyon raporları ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesiyle son buldu.

4 oturum halinde yapılan Ayı toplantısı ile 2021 yılının meclis toplantıları sona erdi.

Yoğun bir gündem ile 2021 yılı Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarının kentin yararına olan birçok başarılı çalışma ile tamamladıklarını ifade eden Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, 2022 yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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