BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını yaptı.

FAZLASIYLA HAK EDİYORLAR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Meclis oturumunun açılışında dün ' Sayıştay Raporları' ile ilgili yaptığı detaylı açıklamalara rağmen, konunun uzatılmaya çalışılması üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Dün bahsettiğim bir yerel gazete vardı. Kusura bakmasınlar bu şekilde yazdıkları sürece buradan her fırsatta kendilerine en usturuplu cevabı vermeye devam edeceğim. Onlar bunu fazlasıyla hak ediyorlar. "

KİMYAM DA FİZİĞİM DE GAYET YERİNDE

"Dün söylemiştim, hani sıkıştığında tırnak içerisinde kitap basıp, kamu kuruluşlarına ve belediyelere aba altından sopa göstererek satmaya çalışan gazeteden bahsediyorum. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Bu gazetede bugün 'Sayıştay raporu Başkanın kimyasını bozdu' diye manşet çıkmış. Ben dün toplantıdan sonra akşam arkadaşlarla halı sahada maç yaptım. Çok da keyifli bir şekilde yattım, sabah da kalktım. Benim kimyam da fiziğim de elhamdülillah gayet yerinde. Dün burada yaptığım konuşmalar, zaten kimyası bozuk olan o arkadaşların kimyasını daha da bozmuşa benziyor. ve nasip olursa onların kimyasını bozmaya devam edeceğiz. Eylemlerimiz devam edecek. "

APAR TOPAR SOLUĞU O GAZETEDE ALDI

"Yine dün şehit ailesi ile ilgili bir konu oldu. Davut Çakıroğlu Bey bugün burada yok. Olsaydı, gelseydi yüzüne söyleyecektim dün. Buradan apar topar soluğu o gazetede almış dün. Burada kendisine söz verdik, konuşsaydı. Burası konuşma yeri. Gidip de bir gazetede soluğu alıp, hemen apar topar orada açıklama yapmak, o arkadaşın maksadının ne olduğunu gösteriyor. Bu arkadaşımız mümkün olduğunca her konunun istismarını yapmaya çalışan ve bu konulardan kendine siyasi rant devşirmeye çalışan bir arkadaşımızdır. Net teslim ediyorum hakkını. Burada olsaydı yüzüne söyleyecektim. "

BASIN YERİNE BİZİ BİLGİLENDİRSEYDİN

"Dolayısıyla ben dün söyledim, Sayın Çakıroğlu gidip gazetelerde orada burada boy göstermene gerek yok. Ben sana dedim ki, 'Nasıl amcana kesilen TİSKİ cezası için ilgili daire başkanımızı arayıp tavassutta bulunup, bu cezanın kaldırılması için mücadele ettiysen, keşke şehit ailesi ile ilgili de bizi bilgilendirseydin. Basına değil de bize gelseydin, biz şehit ailemizle ilgili gereğini fazlasıyla yapardık. ' Şehit ailelerinin başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Benim ömrüm terörle mücadeleyle geçti. Dolayasıyla Sayın Çakıroğlu senin konuşma yerin burasıdır. Gidip sağda solda kendine siyasi ikbal arama peşinde koşma. Benim sana bir tavsiyemdir, bundan bir netice alman da mümkün değildir. "

HERKES YERİNİ BİLİRSE DAHA HUZURLU ORTAM OLUR

"Herkes haddini de yerini de yurdunu da bilirse, bu şehirde çok daha sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluştururuz. Ama haksız, hukuksuz isnatlar, iftiralar, yalanlar ve şehri yetki almadan yönetme iddiaları gayretleri, bu cevapları zorunlu kılar. Yani siyaset yapmaya, şehri yönetmeye meraklı olan arkadaşların bulundukları vazifelerden veya yaptıkları bu gazetecilikten falan vazgeçip gelip aday olmaları gerekir. Ondan sonra millet yetki verirse de şehri yönetebilirler. Ama herhangi bir zahmete girmeden ben oturduğum yerden bu şehri yöneteyim kaygısına veya çabasına girişirlerse, o zaman da karşılarında bizi bulurlar ve bulmaya da devam edecekler. "

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantılarının 2'nci oturumunda, 4 gündem dışı teklif gündeme alınarak Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına havale edildi. Ardından gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen 5, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen 12 madde olmak üzere toplam 17 madde müzakere edildi. Toplantı, meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 09. 12. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet