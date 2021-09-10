BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, toplantı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından etraflıca dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü yöneticileri ile basın mensuplarını selamlayarak toplantının açılışını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu toplantının başında İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Başkan Zorluoğlu açıklamasında, "Dün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuydu. 9 Eylül, İtilaf Devletleri'nin desteğindeki Yunan ordusunun bir daha geri dönmemek üzere Anadolu topraklarından denize döküldüğü tarihtir. Bizim Türk tarihinde de çok önemli bir gündür. İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü Trabzon'dan en iyi dileklerimizle kutluyoruz. ve dün ayrıca Türk siyasi hayatında çok önemli bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüydü. CHP'nin kuruluş yıl dönümünü de Meclisimizdeki CHP'li arkadaşlarımızın şahsında tebrik ediyoruz. Nice yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantılarının 3'üncü oturumunda gündem dışı teklif bulunmayınca gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. Meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen 4 ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen 6 madde olmak üzere toplam 10 madde müzakere edildi. Toplantı, Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 10. 09. 2021

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