Büyükşehir Belediyesi meclis salonu yenileniyor
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Büyükşehir Belediyesi meclis salonu yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi içerisinde bulunan meclis salonu yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi meclis salonu yenileniyor
06.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:56

Malatya Büyükşehir Belediyesi içerisinde bulunan meclis salonu yenileniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, meclis salonunda yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gürkan, meclis salonlarının şehrin onuru olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Şehrin en güzel yapıları meclis salonlarıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin mimari özellikleri ile işlevselliği ve içeriğiyle en güzel binaları meclis salonları, kültür merkezleri veya sanat galerileridir. Meclis bir şehrin kalbidir. Ankara'nın en görkemli binası Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çünkü millet orada temsil edilir. Eski meclis salonumuz ziyaret edenlerin ve vatandaşlarımızın eleştirisine maruz kalmış bir yapıydı. Yapmış olduğumuz proje doğrultusunda yenileme çalışmalarına başlanmış ve şu an itibariyle son rötuşlar yapılmaktadır."

Kaynak: AA

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