Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri - Haber
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri "Çay, Şiir ve Sakarya" isimli söyleşi ile devam etti.

09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:06
Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri "Çay, Şiir ve Sakarya" isimli söyleşi ile devam etti.

Moderatörlüğünü Nur Haktan Aydoğdu'nun yaptığı Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilen programda, yazar Sadettin Acar, Sezai Karakoç ve şiir anlayışını anlattı.

Acar, buradaki konuşmasında, Karakoç'un tüm amacının kendini köprü etmek pahasına geçmişle ilişki kurmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sezai Karakoç sıkıntılar çekmiş, iç hesaplaşmaları olan yorgun bir adam. Mona Roza şiirini elli yıl saklamış, 1994'te ortaya çıkarmış. Ancak bazı kelimelerini değiştirmiş. Bunu neden yaptığını sordum 'şiir benden çıkıyordu, o yüzden artık yayınladım' dedi. Bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım bana çok kızdı, 'sohbetimizi, mahremimi yazmışsın.' dedi, haklıydı. Affettirdim nihayetinde kendimi ve o gün bu gündür Sezai Karakoç benim için 'orada ve yaşıyor'. Karakoç bana şiir için, edebiyat için umut oldu. Mayıs'ta 87 yaşını dolduracak, Allah ömrünü uzun eylesin inşallah."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Muhterem Nur Gülben Ergen
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:02:27. #1.15#