Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı başladı
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Malatya, Selim, Güncel

Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı Mart ayı toplantısı 11 Mart Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.

11.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:45
Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı başladı

Saat 14.00'de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra toplantı başladı.

Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Ağırlıklı olarak İmar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında; İşyerinin gürültü ölçüm talepleri ile otoparkların ruhsat başvurularında tekrar gürültü ölçüm talepleri için istenecek ücret tarifesi hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

MASKİ Genel Müdürlüğünde Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesi ve Yardım Sandığı kurulması hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi görüşülerek kabul edildi.

Türkiye Belediyeler Birliğince 1 adet vidanjörün MASKİ'ye hibe edilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi de görüşülerek kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, meclis üyeleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi ve mart ayı ilk birleşimi sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, toplantı sonrasında yaptığı konuşmada Dünya'da binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilgili il müdürlükleri ile birlikte koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak kendi iktisadi teşekküllerimizde dahil çalışmalar yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarımız, Trambüsler, otobüsler sürekli temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Hizmet Binamız ve hizmet verdiğimiz tüm birimlerde günlük temizlikler yapılarak hijyenik bir ortam sağlanmaktadır.

Ayrıca bugün Malatyaspor ile Trabzonspor arasında gerçekleştirilecek maç öncesinde de insanlarımızın stat da ortak olarak kullandığı alanları dezenfekte edeceğiz. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri noktasında da afiş, bilboard çalışmaları yapılacaktır" dedi.

Mart ayı II. Birleşimi Cuma günü

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı II. Birleşiminin 13 Mart 2020 Cuma günü saat 14.30'da yapılmasına karar verildi.

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Kaynak: Bültenler

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