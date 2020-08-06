Büyükşehir Belediyesi Manavgat'a durak montajlarını sürdürdü Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kışın yağmurdan, yazın sıcaktan koruyacak üstü kapalı durakları ihtiyaç olan yerlere monte etmeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kışın yağmurdan, yazın sıcaktan koruyacak üstü kapalı durakları ihtiyaç olan yerlere monte etmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sene başından bu yana Manavgat ilçe sınırları içerisinde merkez ve mahallelerde 13 adet durağın montajını gerçekleştirdi. Ekipler Uzunkale Mahalle Muhtarı Osman Biçer'in talebi doğrultusunda Uzunkale Hacıhasanlı'da da üstü kapalı durağın montajını gerçekleştirdi. Muhtar Biçer ve mahalle halkı kendileri için önemli bir ihtiyaç olan durak talebinin yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA