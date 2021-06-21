Büyükşehir Belediyesi Madalyalara Doymuyor
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Büyükşehir Belediyesi Madalyalara Doymuyor

Büyükşehir Belediyesi Madalyalara Doymuyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda, bünyesindeki spor branşlarını çeşitlendiren Büyükşehir Belediyespor, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda, bünyesindeki spor branşlarını çeşitlendiren Büyükşehir Belediyespor, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Antalya'da yapılan Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyespor sporcusu Muhammet Emin Sali, 11 yaş 52 kg kategorisinde 'Türkiye Şampiyonu' olarak altın madalya kazandı. Aynı müsabakada 12-13 yaş grubunda mücadele eden Enes Aksoy ise 5'inci olarak bronz madalya almayı başardı.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Sporcuların antrenörü Sedat Altıntaş, kazanılan başarılarda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kendilerine gösterdiği yakın ilginin büyük payı olduğunu söyledi. Başkan Zorluoğlu'na teşekkürlerini ileten Altıntaş, "Antalya'da yapılan şampiyonadan 1'inci çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her gittiğimiz yerde Trabzon Büyükşehir Belediyesinin farkını bizlere yaşatan Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

AZİM VE GAYRETLE MÜCADELE EDİYORLAR

Trabzon'da önemli sporcuların yetiştiğini belirten bir diğer antrenör Adem Enez ise, "Trabzon her zaman spor ve sporcu şehri olmuştur. Bu şehir çok önemli sporcular yetiştirmiştir. Şu anda da alttan gelen başarılı sporcu adaylarımız var. Azimle ve gayretle mücadele ediyorlar. Bu azim ve gayrete karşılık bizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİH : 21. 06. 2021

Kaynak: Habermetre

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