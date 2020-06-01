Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri 8 Haziran'da açılacak Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphaneler 8 Haziran'da açılacak.

Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphaneler 8 Haziran'da açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını süresince tedbir amaçlı kapalı tutulan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeme-içme mekanları ve kütüphaneler hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak salgının başından beri yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına bu süreçte devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni normal sürecine geçişte tüm hazırlıklarını tamamladı.

Buna göre belediyenin işlettiği sosyal tesislerden Emirgan Parkı, Erguvan Sosyal Tesisleri, Muhabbet Çay Bahçesi, Talas Seyir Alanı Büfe 3, Haziran'dan itibaren Kayserilileri yeniden ağırlayacak.

Ayrıca Kovid-19 ile mücadele sürecinde de kapanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri de yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının ardından 8 Haziran'da hizmete açılacak.

Kaynak: AA