Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda yolları yeniledi
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Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda yolları yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda altyapısını yenilediği yollarda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda yolları yeniledi
14.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:20

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda altyapısını yenilediği yollarda sıcak asfalt çalışması yaptı. Kuşadası'nın en işlek caddelerinden olan Kadınlar Denizi Caddesi ve Orhangazi Caddesi'nde çalışmalar bitirilerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarına hız veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda iki önemli caddeyi daha sıcak asfaltla buluşturdu. Vatandaşların daha konforlu yollarda yolculuk yapmalarını sağlamak için yapılan yollarla Kuşadası'nın çehresi değişti.

Aydın genelinde yol çalışmalarını hızlandırarak devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yolların Kuşadası'na hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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