Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
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Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
27.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:02

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Mezbaha ve mobil kesimhaneler ile belediye otobüsleri, vatandaşlara bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinlilerin Kurban Bayramını rahat ve huzurlu geçirebilmeleri için belediyenin tüm birimleri 7/24 görevde olacak. Ücretsiz bir şekilde vatandaşa hizmet verecek olan mezbahalar ve mobil kesimhaneler, günler öncesinden vatandaşın kullanımına hazır hale getirilirken, kent genelinde yürütülen temizlik, dezenfeksiyon ve kent estetiği çalışmalarıyla da Mersinliler bayramı temiz bir kentte karşılayacak.

Bayram boyunca belediye otobüsleri ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bayram sürecince hizmetlerini kesintisiz olarak devam ettirecek. Kurban Bayramında vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla 30 Temmuz 2020 Perşembe gününden itibaren tüm bayram boyunca ücretsiz seyahat uygulaması devam edecek.

13 ilçede 24 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbaha hizmette olacak

Mersin'in 13 ilçesinde, toplam 24 noktada hizmet verecek mobil kesim üniteleri bayramın birinci günü, 8 farklı noktadaki mezbahalar ise bayram boyunca açık olacak.

Mezarlıklar başta olmak üzere kent genelinde sürdürülen temizlik ve ilaçlama çalışmaları, kent içi toplu taşıma ve mezarlıklara ücretsiz ulaşım gibi birçok alanda gerekli tüm çalışmalar yapılarak, vatandaşların pırıl pırıl bir Mersin'de bayramı karşılaması sağlanacak.

Yakaköy Mezbahası ve mezarlıklar için de ücretsiz servis

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz ulaşım hizmeti Yakaköy Mezbahası için de geçerli olacak. Yakaköy mezbahasında kurban kesmek isteyen vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi için oluşturulan ücretsiz servisler, bayram boyunca Taş Bina önünden 07.00-15.00 saatleri arası, Yakaköy'den de 08.00-16.00 saatleri arasında iki saatte bir kalkacak.

Akbelen ve Güneykent mezarlıklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da ücretsiz ring seferlerinden faydalanabilecek. Makine İkmal'den kalkacak olan mezarlık ring servisi Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı istikameti üzerinden Akbelen Mezarlığına, ardından da Güneykent Mezarlığına gidecek.

Ring seferleri, Makine İkmal'den 08.00-16.00 saatleri arasında, Güneykent Mezarlığından da 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Öte yandan, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi olumsuzluklara karşı görevi başında olacak. Her türlü acil duruma karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca yaşanan tüm sorunlara cevap verecek.

İbadethaneler bayrama hazır

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için Mersin genelindeki cami, cemevi, kilise gibi ibadethanelerin rutin temizlikleri bayram dolayısıyla sıklaştırıldı. Vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla hijyenik bir şekilde gerçekleştirmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kutsal alanları titizlikle temizliyor.

Mezarlıklar ziyaretler için tertemiz yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Kurban Bayramı hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürürken, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramına yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mersin merkez ve ilçe mezarlıklarındaki tüm temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, daha estetik bir görüntü için rengarenk çiçek ekimlerine de devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler de Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor. Çevre kirliliklerinin önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, oluşan kirlilikleri kısa sürede ortadan kaldırıp, gerekli tüm tedbirleri alacak. Şehrin temizliğine devam eden ekipler, aynı zamanda mobil kesim ünitelerinin ve mezbahaların da temizliklerini ve dezenfeksiyonlarını gerçekleştirecek.

Genişlettiği temizlik araç filosu ile bayram boyunca hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, kurban kesilen yerlerde yapacağı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile çevrede oluşabilecek görüntü ve koku kirliliğinin önüne geçmiş olacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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