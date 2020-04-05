Büyükşehir Belediyesi korona mağduru sokak hayvanlarını unutmadı Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için 15 ton mama bırakıldı.

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için 15 ton mama bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gönderilen genelgede vali ve kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacağı kaydedilen genelgede ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilecek, vatandaşın da bu konudaki hassasiyetinin arttırılacağı ifade edildi.

Sokak hayvanlarına 15 ton mama bırakıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrası Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, ilgili kurumlara talimat vererek sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bırakılmasını istedi. Yapılan çalışmanın ardından kent genelinde sokak hayvanları için 15 ton mama bırakıldı.

Vali Güzeloğlu, resmi twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun twitterına yanıt vererek, "Sayın Bakanım, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi can dostlarımıza 15 ton mama ile alanda ve sahip çıkmakta" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA