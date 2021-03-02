Büyükşehir Belediyesi kontrollü normalleşmede önlemlere devam ediyor
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Büyükşehir Belediyesi kontrollü normalleşmede önlemlere devam ediyor

02.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:46
Büyükşehir Belediyesi kontrollü normalleşmede önlemlere devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme sürecinde her alanda tedbir ve önlemleri en üst seviyede tutacaklarını belirterek, toplu ulaşım başta olmak üzere kamuya açık alanların dezenfekte işlemlerini yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme sürecinde her alanda tedbir ve önlemleri en üst seviyede tutacaklarını belirterek, toplu ulaşım başta olmak üzere kamuya açık alanların dezenfekte işlemlerini yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, yeni kontrollü normalleşme süreci ile ilgili alınan kararların ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri'nin yüksek riskli iller arasında yer aldığını anımsatan Büyükkılıç, "Hedefimiz turuncudan bir an önce kurtulabilmek ve daha sağlıklı bir Kayseri'de huzur içinde yaşayabilmemiz için elbirliğiyle hareket etmektir. Her şey bizim elimizde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyar ve tedbirleri elden bırakmazsak şehrimizdeki riski düşürür ve kısıtlamalardan tamamen kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak tedbirlere devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, günlük olarak ulaşım araçlarının ve istasyonların dezenfekte edildiğini belirtti.

Toplu ulaşımın salgındaki önemine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tedbir alınan en önemli alanlardan biri de toplu ulaşım araçlarıdır. Her gün onbinlerce hemşehrimizin kullandığı toplu ulaşım araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Bir doktor olarak söylüyorum, maske ve mesafenin yanı sıra temizlik de pandemi ile mücadelenin en önemli tedbir unsurudur. Her araç günlük dezenfekte edilirken, tramvay istasyonları ve otobüs duraklarında da dezenfeksiyon işlemleri sürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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