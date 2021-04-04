Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında
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Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında

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Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, 55 adet yaya yürüyen merdiveni ve 88 adet asansörü vatandaşların rahatlığı ve konforu için bakımını yaparak kullanıma hazır hale getirdi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, 55 adet yaya yürüyen merdiveni ve 88 adet asansörü vatandaşların rahatlığı ve konforu için bakımını yaparak kullanıma hazır hale getirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında şehrin tüm alanlarında çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların üst düzey konforla buluşturmak amacıyla hizmetlerine titizlikle devam eden Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, 55 adet yaya yürüyen merdiveni ve 88 adet asansörün bakımını yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Altyapı çalışmalarına da ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayseri için kısıtlamalarda da çalışmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında
Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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