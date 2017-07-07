Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Desteğini Sürdüyor

Bir taraftan ilçelerdeki itfaiye teşkilat yapılanmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan kırsalda nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelere yangın söndürme tankerleri teslim etmeye devam ediyor. Son olarak Sivrihisar'ın Göktepe, Ortaklar, Demirci ve İğdecik Mahalleleri, Odunpazarı'nın Yahnikapan ve Yörükkaracaören Mahalleleri, Alpu'nun Sakarıkaracaören ve Sarıkavak Mahalleleri, Mihalıççık'ın Saray Mahallesi, Beylikova'nın Okçu Mahallesi, Çifteler'in Kadıkuyu Mahallesi'ne de yangın söndürme tankerleri teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na davet edilen mahalle muhtarları ve temsilcilerine tankerlerin kullanımı ve yangınlarda doğru müdahale eğitimi verildi.

Teslim sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Yeni Büyükşehir Yasası ile sorumluluk alanlarımız tüm ilçelerde 540'a yakın mahalleye yayılmış durumda. Fakat genişleyen hizmet alanımıza karşılık bütçemiz bu ölçüde büyüme göstermedi. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerin ve ilçelere bağlı tüm mahallerin tüm ihtiyaçlarını her türlü siyasi engellemeye rağmen imkânlar dâhilinde karşılamaya devam ediyoruz. Belediyemizin çalışmaları meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP'li üyeler tarafından sürekli engellenmelerle karşılaşıyor. Örneğin son olarak Sarıcakaya ilçemizde yeniden canlandırmak istediğimiz ve bölge halkına da ekonomik yönden gelir sağlayacak ipek böcekçiliği projemiz AKP çoğunluğu ile mecliste reddedildi. Yine de tüm engelleme çabalarına rağmen hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bugün burada bu hizmetlerden biri olan yangın tankerlerini mahallelerimize teslim ediyoruz. Bu tankerler ev ve tarlalarda çıkması muhtemel yangınları söndürmeye elverişli olarak yapılmıştır" dedi.

Yangın söndürme tankerleri için Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden muhtarlar, daha sonra eğitim sertifikalarını Başkan Büyükerşen'den aldılar.

Traktörle istenilen yere kolayca taşınabilen yangın söndürme tankerleri, 3 ton su kapasitesine sahip olmakla birlikte 6 metre derinlikten su çekebiliyor ve 25 metre uzağa, 15 metre yüksekliğe kadar su püskürtebiliyor.

