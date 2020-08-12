Büyükşehir Belediyesi Kiltepe'de yeni yol açıyor Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kiltepe Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kiltepe Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 kilometre uzunluğundaki yeni yolun, 600 metrelik bölümü açıldı, bin 400 metrelik kısımda da çalışmalara devam ediliyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacak yeni yol, 22 metre genişliğinde açılıyor.

Sanayi Sitesi ile Babuktu Viyadüğü'nü, Kuzey Kuşak Yolu'na demiryolu hizasında bağlayacak yeni yol, bölgede ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak.

Kaynak: AA