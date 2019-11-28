Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı sona erdi

28.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:36

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak, toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeret dilekçeleri okunarak kabul edildi ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Geçen toplantıya ait karar özetinin kabul edilmesinin ardından Gündemin ikinci maddesi olan Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı bütçesi görüşüldü ve Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı bütçesi 757 milyon TL olarak kabul edildi. Ayrıca Bütçe Kararnamesi maddeleri de tek tek okunarak oylanıp kabul edildi.

Daha sonra gündemde yer alan imar konularının görüşülerek karara bağlanmasından sonra Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı sonlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısının 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler