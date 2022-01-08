Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kurumlara rol model oluyor

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulması amacıyla kurulan Kariyer Merkezi, bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı projelerle kurumlara rol model olmaya devam ediyor.

Kariyer Merkezi, "İş arama kanalları, özgeçmiş oluşturma, mülakat teknikleri, kariyer rehberliği" gibi iş arayanların istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Kariyer Merkezi, üniversite öğrencileri ve meslek lisesi öğrencilerinin mezun olmadan önce meslek seçimi ve iş arama becerileri konularında gerçekleştirdiği "Meslek seçiminde dikkat edilecek hususlar, kariyer günleri ve online seminer programları" gibi birçok etkinlikle farkındalık yaratıyor. Kariyer Merkezi, aynı zamanda iş gücü piyasasını izleyen değil yönlendiren merkez olma hedefi ile iş gücü piyasasının önemli kurumları ile iş birliklerini artırarak ortak projeler gerçekleştiriyor. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan sosyoekonomik belirsizliklere karşı kurumsallaşma, dijitalleşme ve yeni nesil insan kaynakları uygulamaları konusunda Kariyer Merkezi'nin başlattığı "Dijital liderler Mersin'de" projesine işverenlerin yoğun ilgisi devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi ve benzeri işleri yapan kurum ve kuruluşları bir araya getirerek koordine ettikleri İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu ile "Kariyer Günleri, online seminerler, mülakat simülasyonları" gibi birçok konuda ortak çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yakın zamanda Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda rol model olduklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ardından Tarsus Belediyesi'nin de bir Kariyer Merkezi kurmak için çalışmalara başladığını ve bu konuda Mersin Büyükşehir Kariyer Merkezi çalışmaları ile ilgili deneyim paylaşımı talebini aldıklarını belirten Özada, Kariyer Merkezi kurumsal çerçevesi ve hizmet modellemesi konusunda Tarsus Belediyesi yetkililerine bir sunum gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dijital dönüşüm ile çalışma hayatında büyük bir değişim yaşandığını aktaran Özada, bu süreçte rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin daha da önem kazanarak, diğer belediyelerde de Kariyer Merkezi ve benzeri faaliyet gösteren birimlerin kurulmasında rol almak istediklerinin de altını çizdi. - MERSİN

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