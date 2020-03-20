Büyükşehir Belediyesi kar mesaisine devam ediyor Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mart ayında karla mücadele çalışmaları yapıyor. Son birkaç gündür Malatya'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Malatya'nın ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

Kent merkezinde kısa bir süre kar yağsa da hayatı olumsuz etkilemedi. İlçelerde ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar yağışları bazı ilçelerde mahalle yollarını ulaşıma kapattı. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı.

Geceli-gündüzlü yapılan çalışmalar sonucunda kapalı mahalle yolu bulunmuyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan grup yollarını açtığı gibi, sorumluluk alanında bulunmayan ara yolları da açıyor. Bu çalışmalarını tüm ilçelerde yapan ekipler, Pütürge de kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu noktalarda bile bu çalışmalarını sürdürüyor.

Karın erimesiyle birlikte grup yollarında oluşan heyelan ve toprak kaymalarına da müdahale eden ekipler, yollardaki toprak yığınlarını temizliyor. Oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler alan ekipler riskli bölgelerde geçişlerin kontrollü şekilde yapılmasını sağlıyor.

Doğanşehir ilçesi Küçüklü mahallesinde ikamet eden Mulla Sucu (65) isimli vatandaşın rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mahalle yolu açılarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması sağlandı.

Kaynak: Bültenler