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Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyorTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

23.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:10
Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Kadın takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor


Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü Kadın Voleybol takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımını 3-0 mağlup etti. 2019-2020 Kadınlar Voleybol sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, geri de kalan 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Fevzi Çakmak Ortaokulu Spor Salonunda Mardin Gençlik ve Spor Kulübünü 25-14, 25-14 ve 25-15 setleriyle 3-0 kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın voleybol takımı, 2. Lig 8. Grupta 1 maç eksiğiyle liderin 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. - VAN

Kaynak: İHA
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