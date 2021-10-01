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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Duyuru

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Duyuru

14/05/2018 tarih ve 2018/222 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kararınca yürürlüğe giren Yağlı Kanal-Baca Temizleme ve Denetim Yönetmenliği hükümlerince Kayseri il sınırları içinde doğalgaz kullanılan cihazların;

KAYSERİ (Habermetre) - 14/05/2018 tarih ve 2018/222 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kararınca yürürlüğe giren Yağlı Kanal-Baca Temizleme ve Denetim Yönetmenliği hükümlerince Kayseri il sınırları içinde doğalgaz kullanılan cihazların; bacalarının temizliği, denetimi ve bakımı yerel gaz dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.

Kayseri İl sınırları içerisinde Yağlı Kanal-Baca Temizleme Yetki Belgesi için İtfaiye Daire Başkanlığına başvurular 01/12/2021 Çarşamba sona erecektir.

İsteklilerin bu tarihten önce müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Yağlı kanal- Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliğine belediyemizin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Haber: Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Duyuru - Haberler
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