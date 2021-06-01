Büyükşehir Belediyesi ile yeni iş birlikleri konuşuldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen kurumların Erzurum için hayata geçirdikleri çalışmaları gözden geçirmek ve yeni oluşturulacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen kurumların Erzurum için hayata geçirdikleri çalışmaları gözden geçirmek ve yeni oluşturulacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Başkan Sekmen'i üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Çomaklı, üniversite-şehir iş birliği açısından kamu kurum ve kuruluşlarla bağlantıların çok güçlü olmasının önemine değindi.

Şehrin ve bölgenin gelişmesi için bilimsel çalışmaları gündelik hayata entegre etmek için çaba içerisinde olduklarına dikkat çeken Çomaklı, Yeni YÖK vizyonunda yer alan şehir paydaşları ile ortak çalışmalar yapma yaklaşımına uygun şekilde hareket edildiğinin altını çizdi.

Rektör Çomaklı: "Özellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile şimdiye kadar bölgenin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık konusunda önemli iş birliklerimiz oldu. Bu alanda sürdüreceğimiz birlikteliği diğer alanlarda da devam ettirerek Erzurum halkına en iyi hizmeti sunacağız" dedi.

Yeni normalleşme döneminde belediye çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Başkan Sekmen ise şehrin diğer kurumlarıyla daima iletişim halinde bulunduklarını aktardı.

Atatürk Üniversitesi gibi bilgi birikimi yüksek ve yetişmiş insan kaynağı olan bir kurumla geçmişte olduğu gibi bugün de iş birliği içerisinde olacaklarını hatırlatan Sekmen, Rektör Çomaklı'ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı