Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında 'scooter' gerginliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında 'scooter' gerginliği

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından denetimlerde kullanılmak üzere zabıtaya tahsis edilen 15 adet 'scooter'a, UKOME kararı olmadığı gerekçesiyle el koymak istemesi, iki belediye arasında gerginliğe neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında 'scooter' gerginliği
22.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:35

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından denetimlerde kullanılmak üzere zabıtaya tahsis edilen 15 adet 'scooter'a, UKOME kararı olmadığı gerekçesiyle el koymak istemesi, iki belediye arasında gerginliğe neden oldu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, scooterlara el koymaya çalışmasına tepki gösterdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtası, UKOME kararı olmadığı gerekçesi ile Akdeniz Belediyesi zabıtasına tahsis edilen 15 adet scootera, dün akşam saatlerinde belediye binası önünde el koymak istedi. Yaşanan olayda, tartışmalar üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıtalar belediyeyi terk ederken, Akdeniz Belediyesi zabıtası da tutanak tutup, adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Kamera kayıtları, zabıtamızın tuttuğu tutanak ve karakol ifadelerine de yansıdığı üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesine bağlı zabıtalar; adeta gasp tarzı bir anlayış ile belediyemiz zabıta personeline tahsis edilen 15 adet scootera el koymaya çalışmıştır. Belediyemiz zabıtasının buna karşı çıkması üzerine ise Büyükşehir zabıtasının, personelimize yönelik tavrı ve hakaretamiz sözleri gerçekten şaşırtıcı olmuştur. Oysa bizler, Akdeniz Belediyesi olarak her fırsatta ifade ettiğimiz üzere uzlaşmadan, uyumdan ve yapıcı olmaktan yana olduğumuzu dile getiriyoruz. Ortada yasal anlamda bir sıkıntı var ise gelin görüşelim, konuşalım. Fakat eğer siz akşam karanlığında ekiplerinizi belediyemiz önünde duran scooterları almak için demir kesme makasları ile gönderiyorsanız, burada başka niyetler, farklı amaçlar vardır. Zabıta ekiplerimizin kolay ve pratik bir şekilde, doğa dostu bu araçlarla halka hizmet vermesi, kimi, neden rahatsız etmiştir? Bunu anlamak mümkün değildir" dedi.

"Büyükşehir Belediyesinden açıklama bekliyoruz"

Çevreye hiçbir zararı olmayan bu araçların, 'UKOME kararı olmaması' gerekçe gösterilip toplatılmaya çalışılmasının anlaşılır olmadığını belirten Gültak, "Zira bu araçları bize tahsis eden firma yetkilileri, geçen şubat ayında Büyükşehir Belediyesine müracaat edip dilekçe vermiş. Fakat dilekçeye, olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmemiş. Firmanın, Yenişehir Belediyesi ile sözleşme imzalamasına rağmen Büyükşehir zabıtası, bu ilçe sınırlarında hizmet veren araçları da topladığı duyumunu aldık. Oysa Mersin'de aynı işi yapan bir başka şirketin ise kolaylıkla çalıştığı, araçlarına dokunulmadığı bilinmektedir. Yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyor; Büyükşehir Belediyesinden de bu konuda bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan; Karayolları Kanununda scooter ile ilgili tanım ve düzenleme olmadığı; tanımı olmayan bir araç için de UKOME kararına gerek olmadığı belirtilen açıklamada, sadece 40 watt ile çalışan bu aracın, kanunda belirtilen yük taşıma araçlarının tanımına da uymadığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu anlamda Karayolları Kanununda geçen tanıma uymaması nedeniyle UKOME kararlarına da dahil olmadığı belirtiliyor" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı Politika
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Yaşam
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Bursaspor, sosyal mesafe kurallarına uyan 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Bursaspor, sosyal mesafe kurallarına uyan 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mehmet Nuri Meral Akşener Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Tuvana Türkay Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Tamer Tuna Gökhan Gönül Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Üniversite
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında 'scooter' gerginliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:35:26. #1.15#
title