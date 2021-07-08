Büyükşehir Belediyesi ilçeleri sinema ile buluşturdu
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Büyükşehir Belediyesi ilçeleri sinema ile buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi ilçeleri sinema ile buluşturdu
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Büyükşehir Belediyesi ilçeleri sinema ile buluşturduAyla filmi ile sinema keyfi yaşandıAntalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalılara açık havada sinema keyfi yaşatmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ilçeleri sinema ile buluşturdu

Ayla filmi ile sinema keyfi yaşandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalılara açık havada sinema keyfi yaşatmaya devam ediyor. Gezen Sinema, 'Ayla' filmini Gündoğmuş, Döşemealtı, Kemer, Kumluca Finike, Demre, Kaş, Elmalı ve Korkutelililerle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 'Gezen Sinema' etkinliği pandemi döneminde sinemaya hasret kalan vatandaşları beyaz perdeyle buluşturuyor. Etkinlik kapsamında 'Ayla' filmi ilçelerde sinemaseverler için gösteriliyor. Gündoğmuş Cumhuriyet Meydanı, Döşemealtı TOKİ Evleri, Kemer Cumhuriyet Meydanı, Kumluca Cumhuriyet Meydanı, Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Demre Noel Baba Meydanı, Kaş Limanı, Elmalı Belediye önü Cumhuriyet Meydanı ve Korkuteli Şehitler Anıtı önünde kurulan açık hava sinemasında sinemaseverler, film keyfi yaşadı. 'Ayla' filmi vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

SİNEMA ÖZLEMİNİ GİDERDİLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin beyaz perdeyi vatandaşların ayağına götürdüğü etkinlik ilçelerde halkın sinema özlemine son verdi. Gösterimlerde sinema severler için pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alındı. HES kodu sorgulaması yapılan vatandaşlar, maske mesafe kuralları çerçevesinde, maskesi olmayanlara maske verilerek, 1. 5 metre aralıklarla yerleştirilen dezenfekte edilmiş koltuklarda sinema keyfini yaşadı

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Kaynak: Habermetre

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