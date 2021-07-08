Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde "Ayla" filminin gösterimini yaptı
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Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde "Ayla" filminin gösterimini yaptı

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde 'Ayla' filminin gösterimini yaptı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Gezen Sinema" etkinliği kapsamında ilçelerde "Ayla" filminin gösterimini gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Gezen Sinema" etkinliği kapsamında ilçelerde "Ayla" filminin gösterimini gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, Gündoğmuş, Döşemealtı, Kemer, Kumluca Finike, Demre, Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde vatandaşlar açık havada sinema keyfe yaşadı.

Gösterimlerde sinemaseverler için salgın kuralları çerçevesinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alındı. HES kodu sorgulaması yapılan vatandaşlar, maske, mesafe kurallarına uyarak, maske takarak film izledi.

"Ayla" filmini izleyen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Müzik Şehrin Kalbinde etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, "Müzik Şehrin Kalbinde" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı"nda konser verdi.

Konseri izleyen turistler de eğlenceye ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde 'Ayla' filminin gösterimini yaptı
Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde 'Ayla' filminin gösterimini yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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