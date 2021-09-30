BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Sosyal Belediyecilik anlayışının başarılı örneklerini hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından beri sürdürdüğü 'Evde Temizlik Hizmeti' ile ihtiyaç sahibi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Temizlik Hizmeti, kendi ihtiyacını karşılayamayan, yalnız yaşayan, kimsesiz, bakıma muhtaç, ekonomik gücü ve beden gücü yetersiz engelli ve yaşlı vatandaşların evlerini ve eşyalarını temizlemek amacıyla hayata geçirildi. Temizlik hizmetinin verildiği özel donanımlı 2 adet mobil hizmet aracı içerisinde 3 adet 17 kg yıkama ve kurutma kapasiteli çamaşır makinesi, halı yıkama makinesi, temiz su tankı ve kirli su tankı ile jeneratör ve temizlik malzemeleri ile bulunuyor. Evde Temizlik Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların ALO 153 istek ve şikayet hattını aramaları ya da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurması gerekiyor.

Öte yandan proje ile ilgili yapılan vatandaş memnuniyet anketinde, hizmetten faydalanan vatandaşların yüzde 99'unun projeden memnun olduğu belirlendi.

Proje Kapsamında 1. 636 Vatandaşın Evi Temizlendi

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kurulduğumuz günden bu yana tüm hizmetlerimizi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önemli projeler gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Evde Temizlik Hizmeti de bu anlamda önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Temiz Evler, Gülümseyen Yüzler şiarı ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 2016 yılından bugüne kadar 1. 636 evde temizlik hizmeti yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz. " dedi.

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