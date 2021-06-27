Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Yeni Yavruların Sevinci Yaşanıyor
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Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Yeni Yavruların Sevinci Yaşanıyor

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Yeni Yavruların Sevinci Yaşanıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaz dönemi ile birlikte doğumlar arttı.

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaz dönemi ile birlikte doğumlar arttı. Hayvanat Bahçesi'nde aslan, geyik, lama ve kurt yavru sevinci yaşanıyor. Sevimli yavrular ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 160 türde bin 450 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu yeni üyeleriyle birlikte artmaya devam ediyor. Aslan, geyik, lama ve kurt doğum yaparak, yavrularını dünyaya getirdi. Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan üyelere veterinerler kontrolünde özenle bakılıyor. Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar sevimli yavrulara ilgi gösterirken, Hayvanat Bahçesi'nde, veterinerler tüm hayvanların sağlığı ile yakından ilgileniyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan ve 10. 00-16. 00 saatleri arasında ziyaretçi kabul eden Hayvanat Bahçesi, 1 Temmuz'dan itibaren 10. 00- 19. 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: Habermetre

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