Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaz dönemi ile birlikte doğumlar arttı.

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaz dönemi ile birlikte doğumlar arttı. Hayvanat Bahçesi'nde aslan, geyik, lama ve kurt yavru sevinci yaşanıyor. Sevimli yavrular ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

160 türde bin 450 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu yeni üyeleriyle birlikte artmaya devam ediyor. Aslan, geyik, lama ve kurt doğum yaparak, yavrularını dünyaya getirdi.

Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan üyelere veterinerler kontrolünde özenle bakılıyor. Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar sevimli yavrulara ilgi gösterirken, Hayvanat Bahçesi'nde, veterinerler tüm hayvanların sağlığı ile yakından ilgileniyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan ve 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul eden Hayvanat Bahçesi, 1 Temmuz'dan itibaren 10.00- 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. - KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların sevinci yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:16:46. #1.15#

title