Büyükşehir Belediyesi, hasta ve engellilere yardım elini uzattı Samsun Büyükşehir Belediyesi, 76 yaşındaki Kazım Bayındır'a hasta yatağı, 30 yaşındaki bedensel engelli Zeynel Uzun'a da tekerlekli sandalye hediye etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 76 yaşındaki Kazım Bayındır'a hasta yatağı, 30 yaşındaki bedensel engelli Zeynel Uzun'a da tekerlekli sandalye hediye etti.

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Semra Bayındır, 3,5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan kayınpederi Kazım Bayındır için Büyükşehir Belediyesinden hasta yatağı talebinde bulundu.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, talebi değerlendirerek hasta yatağını temin etti. Hasta yatağı ekipler tarafından eve götürülerek kuruldu.

Bu sırada aynı apartmanda bulunan Aysima Uzun'un doğuştan bedensel engelli ağabeyi Zeynel Uzun için istediği tekerlekli sandalye talebi de karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Eyüp Elmas, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesinden 40. yıl konseri

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Belediye Konservatuvarının 40. yıl etkinlikleri kapsamında kente sanat keyfi yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası, Batıpark'ta 27 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30'da Türk müziği repertuvarından oluşan konser verecek.

Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Oyunları Topluluğu da 28 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Karadeniz'in kültürel değerlerini ve çeşitliliklerini yansıtan "Karedeniz'in Renkleri" halk dansları ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Belediye Konservatuvarının 40. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladıkları dolu dolu etkinliklerle Samsunluları kültür ve sanata doyuracaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, gösterilerin pandemi tedbirlerine uyularak hazırlandığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinden Doğupark'a peyzaj

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Belediye Evleri'nde bulunan Doğupark Üst Geçidi çevresinde yaptığı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Doğupark'ta bulunan asansörlü üst geçide yürüyen merdiven ekleyerek engelli vatandaşların da ulaşımını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yürüttüğü çevre ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi estetik bir görünüme kavuşturdu.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların hem tramvaya hem de Doğupark'a ulaşmak için kullandığı yürüyen merdivenli üst geçidin çevresinde yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel şölen oluşturuyor.

Kaynak: AA