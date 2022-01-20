Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni 2021 yılında 120 bin kitap dostu ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hizmete açtığı Halk Kütüphanesi, 2021 yılında yine binlerce kitapseverin buluşma noktası oldu. Halk Kütüphanesi'ni geçtiğimiz yıl içinde 120 bin kişi ziyaret etti.

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hizmete açtığı Halk Kütüphanesi, 2021 yılında yine binlerce kitapseverin buluşma noktası oldu. Halk Kütüphanesi'ni geçtiğimiz yıl içinde 120 bin kişi ziyaret etti. Yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, yıl içinde birbirinden önemli kültürel etkinliklere de imza attı.

PANDEMİ KURALLARI TİTİZLİKLE UYGULANDI

Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi üst katında 2019 yılında hizmete açılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, pandemi döneminde aldığı tedbirlerin ışığında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Covit-19 tedbirleri kapsamında, kütüphaneye girişlerde okuyuculardan HES kodu istendi. Maske takma zorunluluğunun bulunduğu kütüphane içinde ayrıca sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyuldu.

120 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni 2021 yılı içinde 120 bin kişi ziyaret etti. Yaklaşık 10 bin üyesi olan Halk Kütüphanesi'nin raflarında 21 bine yakın basılı yayın, 22 bin 500 de dijital kitap yer alıyor. Bu kapsamda Halk Kütüphanesi 43 bin 500 kitapla hizmet veriyor. Düzenli aralıklarla katalog yenilemesi ile güncelleme yapılıyor. Kitapseverlerin en önemli uğrak noktası olan Halk Kütüphanesi'nde 2021 yılı içinde kültürel etkinlikler de hız kesmeden sürdürüldü.

BAŞKAN OKURLARLA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 29 Mart-04 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Halk Kütüphanesi'ni aktif olarak kullanan ve en fazla kitap okuyan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Buraya gelmeniz gurur verici. Sizler bu konuda öndersiniz" sözleriyle okurlara teşekkür etti. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu arada en fazla kitap okuyanlar arasında yer alan ancak vatani görevi dolayısıyla Kütahya'da bulunan er Selami Meydan ile görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi ve Mehmetçiğimizi okumaya olan ilgisi nedeniyle tebrik etti.

BAŞKAN KİTAP SETİ ARMAĞAN ETTİ

Sohbetin sonunda Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni aktif olarak kullanan ve en çok kitap okuyan 10 kişiye, 10'lu kitap setlerini armağan etti. Bununla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası münasebetiyle kütüphaneyi aktif olarak kullanan, en çok kitap okuyan 100 kişiye kitap seti armağan etti. Kitaplar vatandaşların evlerine Başkanın teşekkür mektubu ile gönderildi.

YKS ÖNCESİ GENÇLERE TAKTİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giren 12. sınıf öğrencilerini, sınav öncesinde Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan ile buluşturdu. Yazar Aslanhan, keyifli ve eğitici sohbetinde gençlere sınav öncesi yapmaları gerekenlerle ilgili altın değerinde taktikler verdi.

KİTAP DOSTU POLİSLER UNUTULMADI

10 Nisan Polis Günü'nde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, polislerimizi unutmadı. Bu anlamlı haftada kütüphaneye üye olan polis memurlarının günü kutlanarak, kitap seti hediye edildi. Kitaplar polislerimizin evlerine gönderildi.

BABALAR GÜNÜ KÜTÜPHANEDE KUTLANDI

Babalar Gününde, Halk Kütüphanesi'ni kullanan ve en çok kitap okuyan 7-14 yaş arasındaki 15 çocuk tespit edildi. Bu çocuklar babalarıyla birlikte Babalar Günü'nde Halk Kütüphanesi'nde ağırlandı. Anlamlı etkinlik babaların evlatlarıyla birlikte 10 dakika kitap okumasıyla başladı. Ardından, "yuvayı yuva yapan da evladına yuva yapmayı öğreten de babadır" fikrinden yola çıkılarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa ahşap demonte parçalarından kuş yuvası yapımı etkinliği gerçekleştirildi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE ANLAMLI HEDİYE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yine önemli ve anlamlı bir harekete imza attı. Kütüphanenin okuyucuları arasında yer alan emekli öğretmenler evlerinde ziyaret edilerek, Öğretmenler Günü kutlandı. Emekli öğretmenleri bu özel günde unutmayan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi yetkilileri, kitap seti hediye etti.

ÇOCUK EDEBİYATI YAZARLIĞI

Bunların yanı sıra yıl içinde Halk Kütüphanesi'nde Çocuk Edebiyatı Yazarlığı etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinliklerde çocuklar kendi yazdıkları öyküleri arkadaşlarıyla paylaşma imkânı buldu. Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Kursları ise yıl boyunca sürdü.

BİLİM OKURYAZARLIĞI PROJESİ

Yıl içindeki önemli ve anlamlı aktivitelerden birisi ise TUBİTAK ve İzmit Bilsem işbirliği ile düzenlenen etkinlik oldu. "Özel Yetenekli Öğrencilerle Çok Boyutlu Bilim Okur-Yazarlığı" Projesi kapsamında "Sanal İletişim, internetteki kimliğim, medya ve enformasyon okur-yazarlığı" temasıyla "haber ne işe yarar" etkinliği düzenlendi. Yıl içinde yine çok sayıda okul grubu da Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde ağırlanarak, okuma saatleri düzenlendi.

BU YIL DA KİTAPSEVERLERİN ORTAK ADRESİ OLACAK

Halk Kütüphanesi, 2022 yılında da kitapseverlere hizmet vermeye devam edecek. Kütüphane, ücretsiz üyelik sistemiyle ödünç kitap hizmeti sunuyor. Üye olabilmek için kütüphaneye kimlik kartıyla gelinmesi yeterli. Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi pazartesi günleri hariç haftanın her günü 08.30–20.00 saatleri arası hizmet veriyor.

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