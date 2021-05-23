Büyükşehir Belediyesi Gömeç'in sahil yollarını asfaltlıyor
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Büyükşehir Belediyesi Gömeç'in sahil yollarını asfaltlıyor

Büyükşehir Belediyesi Gömeç'in sahil yollarını asfaltlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in merkez ve ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı asfalt seferberliği Gömeç ilçesi ile devam ediyor.

Balıkesir'in merkez ve ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı asfalt seferberliği Gömeç ilçesi ile devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile Artur, KörFez, İntaland, Derkent ve Kız-Ko kooperatiflerinin bulunduğu sahil yolunda sıcak asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti Gömeç ilçe Başkanı Eşref Uslu beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, AK Parti Gömeç Gençlik Kolları Başkanı Selami Gür ve AK Parti Gömeç Kadın Kolları Başkanı Türkan Karaduman ile birlikte yaklaşık 5 km'lik yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

AK Parti Gömeç ilçe Başkanı Eşref Uslu, yolları delik deşik olan sahil bölgesinin yollarının asfaltmasından dolayı Yücel Yılmaz'a bölge halkı adına minnettar olduğunu ifade etti.

Öte yandan bölge halkı ise, öncelikli olarak deniz kenarında bulunan kumun inşaat kumu gibi olduğu ve elenmesini de istenirken sivrisinek, deniz kirliliği ve arıtma sorunu konusunda da destek beklediklerini bildirdiler. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediyesi Gömeç'in sahil yollarını asfaltlıyor
Büyükşehir Belediyesi Gömeç'in sahil yollarını asfaltlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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