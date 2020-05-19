Büyükşehir Belediyesi gıda ve kuaför denetimlerini sıklaştırdı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram öncesi ve Ramazan ayı boyunca yoğun olarak tükettikleri gıda maddelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram öncesi ve Ramazan ayı boyunca yoğun olarak tükettikleri gıda maddelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Ramazan bayramı nedeniyle vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdikleri gıda maddelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde gıda maddelerinin satışını yapan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleşiyor. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin de değerlendirildiği denetimlerde ekipler, market reyonlarını fiyat bakımından ve ürünün üretim ile son kullanma tarihleri olmak üzere A'den Z'ye titizlikle inceliyor. Bozuk olan ve tarihi geçmiş gıda ürünlerine tutanaklarla el koyan Zabıta Daire Başkanlığı, toplanan ürünleri Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonu'nda kontrollü şekilde bertaraf ediyor. Denetimlerde ayrıca bozuk gıda ve tarihi geçmiş ürünlerin satışını yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uygulanıyor. Fiyat bakımından da denetimlerin yapıldığı çalışmalarda ürünlerin alım faturaları da ekipler, tarafından kontrol ediliyor.

Büyükşehir zabıta ekipleri AVM ve kuaförleri de denetledi

AVM'lerde denetim yapan zabıta ekipleri, tek tek tüm mağazaları gezerek covid-19 salgınına karşı alınan önlemleri incelediler. Denetimlerde AVM'lere gelecek olan müşteriler ile çalışanların maske takacağı, girişlerde ateş ölçümü yapılacağı, sosyal mesafelere uyulması gerektiği, AVM ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacağı, sık kullanılan yerlerin dezenfeksiyonu, mağazalarda denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanması gibi bir dizi konuda bilgilendirmeler yapılarak, korona virüsün önlenmesi için tüm bu konulara azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü bir şekilde tekrar açılarak hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförleri de denetleyen ekipler, kurallara uymayan iş yerlerinde uyarılarda bulunarak durum tespit tutanağı tuttu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA