Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerini sıklaştırdı
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Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerini sıklaştırdı

Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerini sıklaştırdı
06.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:32

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram öncesi ve Ramazan ayı boyunca yoğun olarak tükettikleri gıda maddelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram öncesi ve Ramazan ayı boyunca yoğun olarak tükettikleri gıda maddelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan bayram ve vatandaşların Ramazan ayı boyunca yoğun şekilde rağbet gösterdikleri gıda maddelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimler Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde gıda maddelerinin satışını yapan ve depolayan iş yerlerine de gerçekleşiyor. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin de değerlendirildiği denetimlerde ekipler, market reyonlarını fiyat bakımından ve ürünün üretim ile son kullanma tarihleri olmak üzere titizlikle inceliyor. Bozuk olan ve tarihi geçmiş gıda ürünlerine tutanaklarla el koyan Zabıta Daire Başkanlığı, toplanan ürünleri Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonunda kontrollü şekilde bertaraf ediyor.

Denetimlerde ayrıca bozuk gıda ve tarihi geçmiş ürünlerin satışını yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uygulanıyor. Fiyat bakımından da denetimlerin yapıldığı çalışmalarda ürünlerin alım faturaları da ekipler, tarafından kontrol ediliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 4 merkez ilçede Ramazan ayı ve bayram da dahil olmak üzere gıda denetimlerine periyodik olarak devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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