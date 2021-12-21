Büyükşehir Belediyesi gençlerden Halk Dansları Gösteri Ekibi kuruyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14-30 yaş arasındaki gönüllü gençlerden oluşan "Halk Dansları Gösteri Ekibi" kuruyor.

"Halk Dansları Gösteri Ekibi" için başvurular online olarak 7 Ocak'a kadar www. abbsporhizmetleri. com adresi üzerinden yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 14-30 yaş arasındaki gençlerin yer alacağı "Halk Dansları Gösteri Ekibi" kuruluyor.

14-30 YAŞ ARASI

Alanında uzman hocalarla çalışma yapacak olan folklor ekibi çeşitli etkinliklerde gösteri yapacak. Gönüllü katılımın esas alındığı ve ücretsiz çalışmaların yapılacağı gösteri ekibinde yer almak için başvuran kişilerin 14-30 yaş aralığında olması ve seçim zamanı jüriden geçme puanı alması yeterli olacak. Gençlerin denge ve hareket becerilerini arttıracak ve sosyalleşme imkanı bulacağı Halk Dansları Gösteri Ekibi hem çeşitli etkinliklerde gösteri yapacak hem de çeşitli yarışmalara katılacak.

ONLİNE BAŞVURU

"Halk Dansları Gösteri Ekibi" için başvurular online olarak 20 Aralık - 07 Ocak tarihleri arasında www. abbsporhizmetleri. com adresi üzerinden alınacak. Daha fazla bilgi almak isteyenler 321 24 70 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

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