Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 3 bin 384 kişiye danışmanlık hizmeti verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığından geçen yıl 3 bin 384 kişi yararlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığından geçen yıl 3 bin 384 kişi yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından aile danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin vatandaşlara sunulduğu belirtildi.

Salgın sürecinde vatandaşlarda oluşan bilgi kirliliği kaynaklı endişeleri gidermek, kaygı düzeylerini dengelemek, sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek sağlamak adına ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaya devam edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman kadromuz tarafından verilen danışmanlık hizmetinden geçtiğimiz yıl 3 bin 384 kişiye destek sağladık. Hafta içi her gün mesai saatlerinde Adapazarı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezlerinde uzman kadromuz tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerimizi maske, mesafe, hijyen kurallarına bağlı kalarak gerçekleştiriyoruz. Çocuk, ergen, yetişkin, aile ve çiftlerin psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici nitelikte hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 4 054 (3714) numaralı hattan ulaşarak randevularını oluşturabilirler"."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı