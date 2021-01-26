Büyükşehir Belediyesi "gacer" ekmeğinde indirime gitti
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Büyükşehir Belediyesi "gacer" ekmeğinde indirime gitti

26.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:08
Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, genetiği bozulmamış ata tohumundan üretilen ve Kent Ekmek büfelerinde 250 gramı 7,5 liradan satışa sunulan "gacer" ekmeğinin fiyatını 5 liraya düşürdüklerini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, genetiği bozulmamış ata tohumundan üretilen ve Kent Ekmek büfelerinde 250 gramı 7,5 liradan satışa sunulan "gacer" ekmeğinin fiyatını 5 liraya düşürdüklerini açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu gacer buğdayından üretilen Develi Gacer ekmeğinin önemli bir değer olduğunu belirtti.

Gacer ekmeğinin üretiminin Kent Ekmek tarafından modern koşullarda el değmeden gerçekleştirildiğini aktaran Büyükkılıç, "Genetiği bozulmamış ata tohumundan üretilen gacer buğdayı özel bir çeşit olması ve üretiminin az olması nedeniyle piyasadaki diğer tür buğdaylardan daha pahalı. Ayrıca üretiminde de özel emek istiyor. Ancak biz gacer ekmeğinin tanıtımı ve daha çok kitleye ulaşabilmesini de arzu ediyoruz. Bu nedenle 250 gram gacer ekmeğinin Kent Ekmek büfelerinden 5 liraya satılması yönünde fedakarlıkta bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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