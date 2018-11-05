Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'deki Yatırımları Açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye grup amirliği hizmet binası ile Kızkalesi Atık Su Arıtma Tesisini hizmete açtı.

Erdemli ilçesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan itfaiye grup amirliği hizmet binası ile Kızkalesi Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, açılışta yaptığı konuşmada, Erdemli İtfaiye Grup Amirliği binasının 2 milyon 150 bin liraya, Kızkalesi Atık Su Arıtma Tesisinin ise 10 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Kızkalesi Atık Su Arıtma Tesisinin ile günlük 7 milyon 920 metreküp arıtma kapasitesine sapip olacağını belirten Kocamaz, göreve geldiklerinde 3 olan arıtma tesisi sayısının 12'ye çıktığını aktardı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve mahalle muhtarlarının da katıldığı açılışta, yürütülen projeler kapsamında güneş paneli, ceviz ve zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.