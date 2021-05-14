Büyükşehir Belediyesi, engelliler için projelere devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra 'Engelsiz Mersin'i oluşturmak için projeler üretmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra 'Engelsiz Mersin'i oluşturmak için projeler üretmeye devam ediyor. Engelsiz Yaşam Merkezinde kurslar, terapi seansları ve hobi atölyeleri ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık ve bakım, fizyoterapi ve psiko-sosyal destek çalışmalarını da sürdürüyor.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler üreten, daha etkin ve daha hızlı hizmet verebilmek için Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlıklarını tek bir çatı altında toplayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için her alanda projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Engelli vatandaşlar için yeni hizmetler üreteceklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Dezavantajlı yurttaşlarımıza hizmet ederken, bunu bir himmet ya da lütuf gibi göstermeden yapmak zorundayız. Türkiye sosyal bir devlettir. Sosyal bir devlet olan ülkemizde tüm bireyleri, özellikle de engelli bireyleri korumak, kollamak ve daima onların yanında olmak, bir belediye başkanı olarak benim önceliklerim arasındadır" demişti.

Projeler devam ediyor

Engelli bireyler için Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Engelsiz Yaşam Merkezinde revir, engelli transfer aracı hizmeti, mesleki yeterlilik kazandıracak kurslar, atölyeler, hobi bahçesi ve fitness salonu yer alıyor. Mola Evi ile ayrıca duyu bütünleme odası oluşturularak fizyoterapistler ile öğrencilere hizmet veriliyor. Veri tabanına kayıtlı 43 bin 107 engelli vatandaşın yaşadığı Mersin'de, özellikle pandemi döneminde hem engelli vatandaşlara hem de ailelerine hizmet ulaştıran Büyükşehir, Mola Evi'ne kayıtlı 134 engelli bireye 2020 yılından bugüne kadar toplam 891 seans hizmeti verdi.

Engelli birey ve ailelilerine yönelik olarak evde sağlık, ev temizliği, kişisel bakım, evde fizyoterapi, psiko-sosyal destek hizmeti veren ve küçük tamirat ve tadilat işlerini de yapan Büyükşehir Belediyesi, transfer aracı hizmeti, akülü araç şarj istasyonu hizmeti ile medikal malzeme desteğini de sürdürüyor.

Özel bireyler sosyal hayata uyum sağlıyor

Toplumsal hayata daha fazla katılmak için meslek kursları da açan belediyenin bu kurslarından toplam 154 engelli birey faydalanıyor. Ayrıca, 'Gez, Gör, Hisset Projesi' kapsamında işitme engelli öğrencilere Tarsus Doğa Parkı gezisi, görme engelli bireylere doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenlendi. Engelli bireylerle Tarsus Gençlik Kampı gezisi, Karboğazı gezisi, Gelincik Tepesinde down sendromlu bireylere yamaç paraşütü ve uçurtma şenliği etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı sahilinde açtığı sergide, engelli bireylerin el sanatları kursunda ürettikleri ürünler sergilendi.

"Engelli yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz"

Engelli bireylere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra onlara yönelik temel belediyecilik hizmetlerini de gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, özellikle yol yapım ve bakım çalışmaları ile paralel olarak yürütülen kaldırım çalışmalarında engelli vatandaşları düşünerek hareket ediyor. Yeni yapılan kaldırımlara hissedilebilir karolar döşendiğini ve engelli rampaları oluşturulduğunu kaydeden Başkan Seçer, "Yaptığımız kaldırım çalışmalarının tamamında, engelli yurttaşlarımız için hissedilebilir karo ve engelli rampalar oluşturuluyor. Mersin'de yaşayan engelli yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, bizim hassasiyet gösterdiğimiz ve önceliklerimiz arasında yer alan bir konudur" ifadelerini kullanmıştı.

Seçer, engelli bireyler için projelerin devam edeceğini de belirterek, "Kültür Park içerisinde ve Erdemli'de de birer Mola Evi açılması için çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı