Büyükşehir Belediyesi ekipleri Beypazarı'nda çalışma yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı ilçesinde denetimlerde bulunup ilaçlama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı ilçesinde denetimlerde bulunup ilaçlama yaptı. Çevre Koruma Dairesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren ilçeye gelerek bazı resmi kurum binaları ile önemli noktalarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ise pazar yerinde denetimlerde bulundu. Ekipler pazarda, esnafı ve alışverişe gelenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı ve maske dağıttı. Kaynak: AA