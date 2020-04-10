Büyükşehir Belediyesi e-ihale sistemine geçti Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde e-ihale yöntemini kullanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde e-ihale yöntemini kullanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihaleleri elektronik ortamda gerçekleştirecek. İsteklilerin ilk oturuma katılmak için belediyeye gelmelerine gerek olmayacağı yeni uygulama ile; fiziksel olarak bir temasın olmayacağı ve ihale süreçlerinde virüsün olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesine yardımcı olacağından yeni ilana çıkılacak ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinde elektronik ihale (e-ihale) yöntemi kullanılacak. - KONYA

Kaynak: İHA