Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurumun ya da kurum bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurumun ya da kurum bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı kişilerin özellikle Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiç kimseden para talebinde bulunamayacağı vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların polise ya da jandarmaya ihbarda bulunmaları istendi.

Kaynak: AA