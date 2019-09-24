Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı.

24.09.2019 11:28
Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı kişilerin e-posta yoluyla sahte evrak ve kaşe düzenleyerek firmalardan satın alma talebinde bulundukları ve bu yolla Büyükşehir Belediyesi adına firmalardan ürün almaya çalıştıklarının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, bu tür taleple karşılaşan firmaların Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeleri ve kesinlikle dolandırıcıların taleplerini karşılamamaları istendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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