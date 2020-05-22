Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır'a hizmet için çalışıyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 53 yeni aracı filosuna katarken, Araç Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'a daha iyi hizmet etmek için...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 53 yeni aracı filosuna katarken, Araç Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'a daha iyi hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak planladıkları önemli yatırımları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 53 yeni aracı filosuna katarken, Araç Parkı'nda program düzenlendi. Programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Düzenlenen programda korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilirken, konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ı yaşamaktan keyif alınan bir şehir haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak planladıkları önemli yatırımları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her alanda çağdaş bir yönetimi hayata geçirmenin heyecanını hissettiklerinin altını çizen Güzeloğlu, "Milletimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve onların yaşamlarını mutlu kılmak için sorumluyuz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığımızın hizmete alacağı yeni araçlar, nitelikli hizmet, ekonomik ve verimli hizmet sunma adına önemli bir kazanım içeriyor. Hizmete alacağımız araçların yatırım tutarı 28 milyon 101 bin 146 liradır. Yeni araçlarla makine parkının yüzde 26 oranında yeniliyoruz. Üç sene içinde planladığımız şekilde yol bakım ve altyapı dairemizin bütün araçları, yeni araca dönüşmüş olacak. Kamyon, ekskavatör, silindir, greyder, loder kazıcının da aralarında bulunduğu araçları hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua okuması ve kurban kesilmesinin ardından araçlar hizmete alınırken, Vali Güzeloğlu'nuın personelleri selamlamasının ardından bölgeden ayrılması ile program son buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA