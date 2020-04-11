Büyükşehir Belediyesi: "Dağıttığımız maskeler standartlara uygun"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir Belediyesi: "Dağıttığımız maskeler standartlara uygun" - Haberler
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Büyükşehir Belediyesi: "Dağıttığımız maskeler standartlara uygun"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara uygun olarak üretilen maskeleri, yasal izin ve ruhsatları tam olan, kalite belgeli firmalardan temin ederek vatandaşlara dağıttığı bildirildi.

11.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:35
Büyükşehir Belediyesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara uygun olarak üretilen maskeleri, yasal izin ve ruhsatları tam olan, kalite belgeli firmalardan temin ederek vatandaşlara dağıttığı bildirildi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, "Kalite standartları belirlenmiş ürünlerimizi vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabilir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle maske bulmakta zorlanan vatandaşlara destek olmak amacıyla ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin, temininde büyük zorluklar yaşamasına rağmen lisanslı maske üreticisi firmalardan tedarik edildiği ve kalite standartlarına uygun olduğu bildirildi.

Standartlar, ruhsat ve izinler titizlikle inceleniyor

Açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara dağıttığı maskeleri teknik olarak "3 katlı non-woven kumaştan üretilmiş maske" olarak tanımlamanın mümkün olduğu belirtildi. Bu maskelerin Türk Ticaret Kanunu gereğince uygun ticaret unvanına, Vergi Usul Kanununun 8. maddesi gereğince vergi kimlik numarasına sahip firmalar ve yasal izinlere sahip üreticilerden, medikallerden temin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, en uygun ve en gerçekçi fiyat ile alım yapma konusunda olduğu kadar maskelerin standartlara uygun olmasına da titizlikle yaklaşıyor. Maske temininde ürünün CE belgeleri (Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluk), firmaların ticaret sicil kayıtları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları inceleniyor. Bunların yanı sıra en kaliteli maskeyi temin edebilmek için firmalardan İSO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, İSO: 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi de isteniyor. Uygun üretim ortamlarına ve gerekli yasal izinlere sahip olan ve Kamu İhale Kurumu tarafından yasaklanmamış olan her firma ve şahıs belediyenin tedarikçisi olabiliyor. Salgın ortamı dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, maske temin ettiği firmalardan, gerekli ruhsat belgelerini de istiyor. Sağlık Bakanlığından üretim izni almış, ürünlerinin standartlara uygun olduğu Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş firmalardan ürün alınıyor" denildi.

"Hastanelerde kullanılan maskelerden farkı yok"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da belediyenin maske temin ettiği, yasal izinleri tam olan ve standartlara uygun üretim yapan bir firmanın markasının, kaçak üretim yapılan bir atölyede taklit edildiğini belirterek, "Güvenlik güçlerimizin el koyduğu o sahte maskelerin belediyemizce dağıtılması asla söz konusu olamaz. Belediyemizin vatandaşlarımıza dağıttığı maskelerin eczanelerde satılan maskelerden bir farkı yoktur. Eczaneler de marka ve üreticisine göre değişken kaliteli ürünler satmaktadır. Bu noktada kalite standartları belirlenmiş ürünlerimizi vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabilir. Aynı ürünler belediye personelimiz tarafından da kullanılmaktadır" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar var
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar...
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Cüneyt Özdemir Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi: "Dağıttığımız maskeler standartlara uygun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 10:47:44. #1.14#
title