Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda asfalt çalışması yaptı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde Cumhuriyet Meydanı ve meydana çıkan caddelerde asfalt çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde Cumhuriyet Meydanı ve meydana çıkan caddelerde asfalt çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklama göre, çalışmalarına koronavirüse rağmen devam eden ekipler trafik akışının kesilmesinden yararlanarak asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'ne asfaltama yapıldı. Kaynak: AA