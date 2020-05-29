Büyükşehir Belediyesi Cuma namazı öncesi maske dağıttı Uzun bir aranın ardından bugün yeniden ibadete açılan camilerde, ilk Cuma namazı kılındı.

Uzun bir aranın ardından bugün yeniden ibadete açılan camilerde, ilk Cuma namazı kılındı. Korona virüs önlemleri doğrultusunda camii avlularında sosyal mesafe kuralına göre kılınan Cuma namazı öncesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri maske dağıttı.

Vatandaşların önlemler doğrultusunda seccadelerini yanında getirdi ancak maskesiz gelenlerin bu eksiğini Büyükşehir Belediyesi giderdi.

Aydın genelindeki tüm camilerde hazır bulunan Büyükşehir Belediyesi personeli tedbirleri eksiksiz hale getirmek için tüm camii cemaatine eksiksiz olarak maske dağıttı.

Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini belirten vatandaşlar kendilerini düşündüğü için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA