Büyükşehir Belediyesi çocuklara özel etkinlik düzenledi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakilere yönelik etkinlik düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakilere yönelik etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alparslan Parkı'nda düzenlenen ve çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinliğe çocuklarla aileleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her fırsatta çocukların ve gençlerin yanında yer alarak onların sevinçlerini paylaştıklarını belirtti.

Gençlerle ve çocuklara sohbet ederek yeni normal hayata ilişkin tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Adeta bir bayramı yaşıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız, sizleri çok seviyor ve sizin sıkılmanızı istemiyor. Velilerinizle beraber açık havada ihtiyacınız kadar dolaşın diye sizlere izin verdi. Sizin de özen göstererek davranmanız gerekiyor. Açık havada insanların yoğun olmadığı alanlarda bulunmak suretiyle bu süreci bir miktar daha dikkat ederek geçirmemiz lazım çünkü salgın hala devam ediyor."

Kaynak: AA