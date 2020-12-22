Büyükşehir belediyesi çocuklara 30 bini aşkın maske dağıttı
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Büyükşehir belediyesi çocuklara 30 bini aşkın maske dağıttı

22.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:11
Büyükşehir belediyesi çocuklara 30 bini aşkın maske dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pandemi ile mücadele kapsamında maske takmayı sevmeyen çocuklarda 'farkındalık' oluşturmak amacıyla kız ve erkeklere göre değişik renk ve tasarımlarda ürettiği 30 bini aşkın maskeyi çocuklara dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pandemi ile mücadele kapsamında maske takmayı sevmeyen çocuklarda 'farkındalık' oluşturmak amacıyla kız ve erkeklere göre değişik renk ve tasarımlarda ürettiği 30 bini aşkın maskeyi çocuklara dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgınının çocuklar üzerinde psikolojik etkisini de düşünüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından çocuklar da unutulmuyor. 30 bini aşkın, üzerinde bulunan eğlenceli çizimleriyle çocukların günlük hayatında keyifle taşıyabileceği bir şekilde özel boyutu ile tasarlanan maskeler aynı zamanda çocuklarda pandemiye karşı farkındalık oluşturuyor. KAYMEK tarafından hijyenik ortamda özenle üretilen ve paketlenen maskeleri kullanan çocuklar, maskeleri çok sevdiklerini ve mutlu olduklarını söylerken, aileleri de Büyükşehir Belediyesi'ne böylesi duyarlı hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bazen olumsuz durumları da olumluya çevirmek gerektiğini, çocukların psikolojisini ve duygularını da göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Gerek uzmanlar tarafından gerekse yapılan araştırmalarda bulaş açısından çocukların, 'süper taşıyıcılar' olabilecekleri vurgulanıyor. Çocuklarımız ebeveynleri tarafından market, pazar alışverişi veya alışveriş merkezlerine götürülüyorlarsa, kreşlere bırakılıyorsa, bir şekilde kalabalık ve riskli ortamlarda bulunduruluyorsa mutlaka maske takmalılar. ve çocuklarımız, kısıtlamalar kapsamında dışarıda bulundukları süre içerisinde ya maske takmayı sevmiyor, ya da korkuyor. Bu tür olumsuz durumları, olumluya çevirmeliyiz. Bizler ebeveyn olarak çocuklarımıza bu durumun bir ceza olmadığı, bir süreçten geçildiği ve tedbirler kapsamında maske takmamız gerektiği, sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat etmemiz gerektiği anlatılmalıdır. Bu kapsamda KAYMEK eğitmenlerimiz tarafından çocuklarımızın duygularına yönelik ve onları özendirici 30 bini aşkın maske ürettik ve dağıttık" diye konuştu.

Çocukların Büyükşehir'in ürettiği bu özel maskeleri çok sevdiğini ifade eden Büyükkılıç, "Bugüne kadar çocuklarımız Pandemi koşullarında hep gündemimizde oldu ve olmaya devam edecek. Buradan bir kez daha çocuklarımıza ve gençlerimize hatırlatmada bulunalım. Sevgili yavrularımız, ne olur maske, mesafe, temizlik kuralını asla göz ardı etmeyelim. Biz sizleri seviyoruz, gözlerinizden öpüyorum" dedi. - KAYSERİ

Büyükşehir belediyesi çocuklara 30 bini aşkın maske dağıttı
Büyükşehir belediyesi çocuklara 30 bini aşkın maske dağıttı
Büyükşehir belediyesi çocuklara 30 bini aşkın maske dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esma Küçükşahin

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