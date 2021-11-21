BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİNDE MAZBATA HEYECANI

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinde mazbata heyecanı yaşandı. 26. dönem Çocuk Meclisi başkanı ve asil üyeleri mazbatalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elinden aldı. Tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü de kutlayan Yavaş, "Sevgili evlatlarım, henüz bu yaşta, demokratik bir süreçten geçtiğiniz, bu cesareti gösterdiğiniz ve Ankara'mıza değer katmak için bizimle birlikte hareket ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Elbette geleceğimiz sizlersiniz" dedi. Yavaş sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına ücretsiz servis imkanı sağlayacakları müjdesini de verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinde 26. dönem açılış ve mazbata heyecanı yaşandı.

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü"nde düzenlenen mazbata töreninde Çocuk Meclisi başkanı seçilen Su Naz Görgel ve yeni meclis üyeleri mazbatalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elinden aldı.

Tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan Yavaş, "Sevgili evlatlarım, henüz bu yaşta, demokratik bir süreçten geçtiğiniz, bu cesareti gösterdiğiniz ve Ankara'mıza değer katmak için bizimle birlikte hareket ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Elbette geleceğimiz sizlersiniz" dedi.

YAVAŞ: "BAŞKENT YÖNETİMİNDE ÇOCUKLAR DA SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Seçme ve seçilme deneyimi yaşayan 9-14 yaş arasındaki çocukların sandığa giderek başkan seçtiği Su Naz Görgel ve 150 asil meclis üyesi mazbatalarını alarak resmen göreve başladı.

Yeni başkan ve meclis üyelerinin çocuk hakları başta olmak üzere Başkent'te çocukları ilgilendiren birçok proje ile kent yönetiminde söz sahibi olacağını belirten Yavaş, çocuklara şu sözlerle seslendi:

"Eminiz ki bu nesilden yeni belediye başkanları, milletvekilleri, cumhurbaşkanı seçilebilir. En azından bunun olabileceğini bilmek bile bizim için çok önemli. Çünkü ülkemizde memleketinde çobanlık yapmış ve eğitimini tamamlamış cumhurbaşkanı olan büyüklerimiz vardı. Bu yolu Atatürk açmıştı. Bu yüzden kendisine minnettarız. Anadolu'nun herhangi bir yerinden gelen birisi çok rahat bir şekilde ülkenin her yerinde görev alabilir. Önemli olan yeni kuşak gençlerin aldığı eğitimler. Eskiden bize büyüklerimiz sen sus konuşma büyükler varken sessiz ol gibi ikazlarda bulunurdu. Şimdi yeni yetişen gençlerimiz elinde bilgisayar ve tabletle dünyayı tanıyarak bugün okullara gidiyorlar. Henüz okula bile gitmeden deneyim sahibi oluyor ve artık onlar ailelerine şunu yanlış yapıyorsun, bunu yanlış yapıyorsun diyecek duruma geldiler. Onun için bizler sizlerden çok ümitvarız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Başkent'te Çocuk Meclisi ile beraber bizim göremediklerimizi bize göstermelerini istiyoruz. Yönetime katılmalarını, işimiz konusunda eleştirmelerini bekliyoruz. Biz her şeyi göremeyiz sizler elimiz kolumuz olacaksınız. Kenti hep birlikte yöneteceğiz. "

Çocuk Meclisi üyelerinin sunduğu önergeler arasında çocuklara özel otobüs verilmesine yönelik talebi de değerlendiren Yavaş, "Eğer bir engel yoksa burada aldığınız kararları Belediye Meclisimizde okuyabilirsiniz. Otobüs konusuna gelince 2013 yılından beri hiç otobüs alınmamış. 2010 yılında 2 bin 200 olan otobüs sayımız bugün bin 400 tane. Pandemi döneminde de belli saatlerde insanlar üst üste otobüse binmek zorunda kalıyor. Biz hemen yeni otobüs alımı yaptık. 370 tane otobüs aldık. Otobüsler hemen satın alınmıyor. Siz satın alacağınız zaman üretiliyor. Önümüzdeki yıl onlar da gelecek. Biraz daha rahatlayacağız" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERİN ÇOCUKLARINA BİR MÜJDE DAHA

Pandemi süresince sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ücretsiz olarak tablet ve internet hizmeti verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yeni bir müjde daha verdi.

Yavaş, soğuk hava şartlarında okullarına gitmekte zorlanan bu ailelerin çocuklarına ücretsiz servis imkanı sağlayacaklarını açıkladı:

"Ankara'daki ve ülkemizdeki bütün çocuklar eğitim konusunda eşit değil. Yani eğitime erişimde eşit değiller. Pandemi döneminde özellikle sosyal yardım alan çocuklar annesinin babasının cep telefonundan uzaktan eğitime katılmak durumunda kalmıştı. Bulabildiğimiz kadar tablet bulduk fakat dünyada aynı sıkıntı olunca tablette bulunamaz oldu. Bu arada internete de ihtiyaç oldu. Düzenli olarak uzun süre 27 bine yakın öğrenciye aylık 10 GB internet vererek eğitimden geri kalmamalarını sağladık. Yine pandemi olunca okulların kapanmasından dolayı köyüne gidenler oldu. 918 köyün tamamına internet vererek kent merkezinde yaşayanlar gibi eğitimden uzak kalmaması için çalıştık. Şimdi yeni bir çalışma daha yapıyoruz. Sosyal yardım alan vatandaşların çocuklarının birçoğu otobüslere sıkışık binmek zorunda kalıyor ya da çok uzun yol yürüyorlar. Şu anda biz yılbaşından sonra istediğimiz kriterlere uyan 20 binin üzerindeki çocuğu servisle okullarına taşıyacağız. Yeter ki onlar okusun ve eğitimlerinden geri kalmasınlar. İnşallah bunu da ilk Türkiye de biz uygulamış olacağız. Çocuklar kışın zor şartlarda okula gitmediği 2-3 gün içerisinde çok şey kaybediyor. Dolayısıyla bu çocukların sizler gibi okuması, eşit bir şekilde eğitime erişmesi bizler için çok önemli. Çünkü ülkemizin bir tane çocuğu kaybedecek tahammülü yok. "

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mazbata törenine katılarak heyecanlarına ortak olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen 26. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Su Naz Görgel de, "Başkanımız bizim demokratik seçimlerimize destek oluyor. Belediye Meclisinde bizim önergelerimizi dinleyecek bu yüzden çok mutluyuz" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet