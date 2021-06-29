Büyükşehir Belediyesi Bürokratları 240 Mahalleyi Ziyaret Etti

Vatandas odakli belediyecilik anlayisi ve katilimci süreçlerle Aydin'in gelecegini planlayan Aydin Büyüksehir Belediyesi, Aydin'in 17 ilçesinin tamaminda yapilan "Büyüksehir Sahada" uygulamasiyla kisa sürede 240 mahalleyi ziyaret etti.

Vatandas odakli belediyecilik anlayisi ve katilimci süreçlerle Aydin'in gelecegini planlayan Aydin Büyüksehir Belediyesi, Aydin'in 17 ilçesinin tamaminda yapilan "Büyüksehir Sahada" uygulamasiyla kisa sürede 240 mahalleyi ziyaret etti.

Planlanan isler hakkinda vatandaslari bilgilendiren Büyüksehir bürokratlari, vatandaslardan gelen görüs, talep ve öneriler ile birlikte gelecekte yapilacak olan yatirimlari sekillendiriyor. Özellikle merkeze uzak noktada olan mahallelerden baslanarak yapilan toplantilar ile ayni zamanda yönetim ve yatirim sürecine vatandaslarin öncelikli ihtiyaçlari göz önünde bulundurularak karar veriliyor. Kisa sürede hayata geçirilecek isler ise tek tek not alinarak ilgili birimlere iletiliyor.

Aydinlilara daha iyi hizmet verebilmek için düzenlenen bu toplantilarin dördüncüsü de gerçeklestirilerek merkeze uzak noktadaki 240 mahallenin analizi vatandaslarla birlikte yapilmis oldu.

"Yaptigimiz çalismalar vatandaslarimiz tarafindan takdirle karsilaniyor"

Mahalle toplantilarindan çok verimli sonuçlar alindigini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu "Yaptigimiz çalismalar vatandaslarimiz tarafindan takdirle karsilaniyor, bunun için mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar oldugu gibi, yatirim planlarimizi vatandaslarimizin talepleri ve sehrimizin ihtiyaçlari dogrultusunda sürdürmeye devam edecegiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre